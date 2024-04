Formula 1, Verstappen fa tremare la Red Bull: “Più avanti vedrò se continuare”

GIAPPONE - “Sono molto felice dove sono e voglio restarci. Ho un contratto con la Red Bull fino al 2028, poi vedrò se voglio continuare". Max Verstappen parla così nel giovedì che anticipa la gara di Suzuka, prossimo Gp del Giappone di Formula 1. Il futuro di Max continua a tenere banco e si parla addirittura di un’opzione Aston Martin : “È questa per me la cosa più importante: non è tanto questione di dove. Ma sono cose a cui non penso davvero in questo momento”.

Verstappen e la gara di Suzuka: le sue parole

Il tre volte campione del mondo arriva in Giappone dopo il ritiro di Melbourne, prima gara che non ha terminato negli ultimi due anni, a causa di un problema ai freni, ma non ha espresso preoccupazioni in merito. "Se guardi alle prestazioni di Melbourne, penso che siamo stati veloci - ha detto - . Non abbiamo finito la gara, quindi non è l'ideale, ma alla nostra macchina piacciono le curve ad alta velocità, quindi speriamo di poterlo dimostrare di nuovo questo fine settimana". Il circuito giapponese è "sicuramente uno dei miei preferiti - ha detto -. La prima volta ti mette un po' si soggezione ma a me piace. Se poi piove...".