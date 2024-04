Leclerc senza freni: "Ferrari, mi devo svegliare"

SUZUKA (GIAPPONE) - Sainz in partenza ma con una bella vittoria in tasca centrata in Australia. Leclerc sicuro del posto e costretto a rincorrere sognando una grande prestazione a Suzuka. Il monegasco parla in conferenza stampa prima del fine settimana in Giappone dove la Ferrari si gioca tanto (qui non vince dal 2004 con Schumacher). “Le Red Bull? Mi aspetto che tornino a essere davanti a noi, abbiamo un vantaggio su alcuni circuiti dove c’è il graining. Noi dobbiamo ottimizzare il massimo dei punti, finora lo abbiamo fatto alla grande ed è per questo che siamo così vicini alla Red Bull. Abbiamo una macchina stabile e prevedibile. Poi arriveranno gli aggiornamenti e speriamo che ci consentano di lottare in maniera stabile".

Leclerc e la sfida contro Sainz

"Mentirei se dicessi che sono felice. Le vittorie sono importanti, ma i punti alla fine di ogni stagione lo sono ancora di più. E comunque voglio che la Ferrari vinca il prima possibile. Carlos sta facendo un lavoro straordinario, adesso tocca a me reagire e vincere, magari già questa gara. Ci sto mettendo tutto per farlo diventare possibile. In Formula 1 si tende a dimenticare tutto in fretta, a concentrarsi sull’ultima gara. Ma se guardo alle mie ultime 8-9 gare, credo di aver guidato a un livello molto buono. Soltanto che in quelle occasioni non era possibile vincere. Tocca a me farmi trovare pronto quando c’è la possibilità, e non lo sono stato né a Singapore nel 2023 né in Australia due settimane fa, ma continuo a spingere".