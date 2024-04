Formula 1 Giappone, vince Verstappen. Secondo Perez, terzo Sainz

SUZUKA (GIAPPONE) - Gara a parte, le Red Bull partono in testa e arrivano davanti a tutti. A Suzuka vince Max Verstappen, dietro di lui Sergio Perez. Terza doppietta su quattro gare . Il terzo posto è di Carlos Sainz, che nel finale passa Leclerc autore di una grande prima parte di gara. Il monegasco allunga il primo stint e dopo l’unico pit stop arriva fino in fondo. Non può nulla sul ritorno del compagno di squadra che si prende il podio. Red Bull da battere, Ferrari sempre più seconda forza.

Pronti via, ma è subito bandiera rossa

Semaforo verde, ottima partenza delle Red Bull dalla prima fila. Ma nelle retrovie c’è l’incidente in curva due tra Ricciardo e Albon: botto contro le barriere e bandiera rossa. Piloti ok, le protezioni a bordo pista no, vanno sistemate. Tutto sospeso di mezz’ora con una nuova partenza dalla griglia. E via allora con Verstappen, Perez, Norris e Sainz a ruota. Leclerc scavalca Hamilton che ha montato la gomma dura. Poche chance di sorpasso con una sola zona Drs sul rettilineo. Pit stop per tutti, non per Leclerc che allunga e si ritrova secondo dopo 22 giri dietro a Verstappen (già passato dai box). Altra strategia per il monegasco.

Il piano di Leclerc, ma ritorna Sainz

26 giri con gomma media, Leclerc ai box dopo una piccola sbavatura. Gomma bianca, rientra sesto davanti a Russell. Giro numero 35: Verstappen ai box e rientra alle spalle di Sainz (che deve ancora fermarsi). L'incognita è Leclerc, che con la bianca potrebbe arrivare fino alla fine. Come non mai è una gara di strategie. Max, Perez e Leclerc che si ritrova sul podio quando mancano 15 giri al termine. Sainz passa Norris e si mette all'inseguimento di Leclerc e dunque del podio. Nove giri alla fine. Carlos passa facile l'altra Ferrari e si prende il terzo posto. Atto finale: Verstappen toglie il giro veloce a Sainz. Ciliegina sulla torta di un fine settimana perfetto per super Max. I primi dieci: Verstappen, Perez, Sainz, Leclerc, Norris, Alonso, Russell, Piastri, Hamilton e Tsunoda.