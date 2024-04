Verstappen e la battuta virale: "Il mio compagno di squadra? Non importa, finirà dietro"

ROMA - Talmente superiore che non pensa a chi sarà il suo prossimo compagno in Red Bull. Questo è Max Verstappen, che anche quest’anno è il super favorito al titolo Mondiale in Formula 1. Chi dividerà i box con lui l’anno prossimo? Sergio Perez è in scadenza di contratto, al momento non si conosce chi prenderà il suo posto. Sainz o addirittura Alonso? Per Max nessun problema: “Alla fine del campionato finirà dietro. Dunque chi sarà il mio compagno non è un problema che mi toglie la concentrazione. A dire il vero sinceramente non ci penso proprio”, le parole rilasciate a. Viaplay. Verstappen pensa solo a vincere. Una forza mentale incredibile di un campione del Mondo che pensa solo a vincere. Dalle lotte con Hamilton a quelle con Leclerc, poi con Perez che guida la sua stessa macchina, ma è un eterno secondo. E in ottica mercato 2025 non ha paura di nessuno: va bene chiunque, tanto arriverà dietro di me. La sua filosofia.