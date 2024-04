Rebus aderenza in Cina: la Ferrari è carica dopo le simulazioni

È vero che la gente abbia poca memoria e dunque – parlando nell’ambito di cui trattiamo – ricordi generalmente l’ultimo gran premio, o magari gli ultimi due. Certo neanche con la declinazione al futuro si scherza: il calendario delle Sprint di quest’anno è noto da cinque mesi, e solo ora emerge la sollevazione per la garetta del sabato, di questo sabato, a Shanghai, in Cina. In sé niente di anomalo, ma la Sprint concede solo un’ora di prove libere e in Cina non ci si corre dal 2019, quando non c’erano le macchine a effetto suolo e i cerchi erano ancora da 13 pollici, per gommone voluminose. Peraltro anche l’asfalto è stato trattato per attenuare le ondulazioni: essendo posato su un’ex zona paludosa, negli anni si è mosso.



I piani Ferrari per la Cina

Quindi poco da discutere: se si voleva alzare la voce come ha fatto Max Verstappen dieci giorni fa dopo il GP di Suzuka, si poteva e si doveva farlo prima. Le squadre di Formula 1 si calano nel Grande Boh facendo affidamento sulle loro simulazioni o, più in generale, sulle loro convinzioni ingegneristiche. La Ferrari, che è ottimista per natura (con l’eccezione di Charles Leclerc, non proprio pessimista ma realista), è convinta di poter stare molto vicina alle Red Bull, sul circuito su cui venerdì (alba in Italia) bisognerà decidere tutto nel giro di sessanta minuti. Nessuna deroga perché i commissari di gara avrebbero sì il potere di cambiare il programma, ma solo di fronte a circostanze straordinarie. Su tutto questo si spande una leggera possibilità di pioggia tra venerdì e sabato. Martedì della settimana scorsa Charles e Carlos Sainz hanno percorso virtualmente il circuito cinese e subito dopo, nei corridoi di Maranello, sono apparsi entrambi soddisfatti. Lo spagnolo, in particolare, dopo le prove al simulatore saltava come un grillo, andando a fare fotografie per promozioni nell’ambito della moda.

Incognita Ferrari e la simulazione...