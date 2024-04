F1, Gp Cina: dove vedere la Ferrari in tv, orario e aggiornamenti

SHANGHAI (Cina) - Il quinto Gp di Formula Uno della stagione andrà in scena domenica mattina. Dopo cinque anni, e la sospensione per il Covid, si torna a correre in Cina. Tutti a caccia dell'olandese Max Verstappen che a Shanghai ha conquistato la quinta Pole Position in atrettanti Gran Premi.

Gp Cina, dove vederla in tv

Il Gran Premio di Cina - quinta corsa di Formula1 del 2024 - verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 alle 9.00. La gara di Shanghai sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now. La replica in differita è prevista su Tv8 alle ore 14.00

Gp di Shanghai, l’orario della gara

Il Gran Premio di Cina avrà inizio alle 9.00 ora italiana. Fin qui la Red Bull ha dominato vincendo tre Gp su quattro, l’unica vittoria Ferrari è stata conquistata dallo spagnolo Sainz. Pole Position per l’olandese Max Verstappen, dietro di lui Perèz e Alonso. Nella prima Sprint Race del 2024 ha vinto Verstappen, con Hamilton in seconda posizione e Perez al terzo posto sull’altra Redd Bull. Buon piazzamento delle Ferrari con Leclerc al quarto quarto e Sainz in quinta posizione.

Formula 1, le classifiche

Per quanto riguarda la classifica piloti, in testa c’è l’olandese Max Verstappen con 85 punti seguito dal compagno di scuderia Perèz con 70, terzo il ferrarista Leclerc con 59 punti. Per quanto riguarda la classifica costruttori, dominio della Red Bull che guida la graduatoria con 155 punti, la Ferrari è al secondo posto con 129 punti, al terzo posto c’è la McLaren con 74 punti.