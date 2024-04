Leclerc e la mossa alla partenza del Gp Cina che ha penalizzato la Ferrari

Un errore di valutazione può accadere, soprattutto nel caos della una partenza di un Gp di F1. E' accaduto a Leclerc che subito dopo il semaforo verde del gran premio cinese è incappato in un errore di valutazione che ha finito per penalizzare l'inizio della gara della Ferrari.

L'errore di Leclerc alla partenza del Gp della Cina

Il pilota monegasco, partito in terza fila, ha subito stretto sulla corsia opposta per evitare al compagno di scuderia Carlos Sainz (settimo al via) di sorpassarlo. Per l'ansia di tenere dietro lo spagnolo, Leclerc si è allargato troppo lasciando alla Mercedes di George Russell lo spazio necessario per l'infilata. Una mossa, quella del ferrarista che si è rivelata, purtroppo, sbagliata.