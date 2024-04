"Newey lascia la Red Bull per la Ferrari: sarà un dream team con Hamilton"

LONDRA (Inghilterra) - Un passo indietro. Qualcosa in più di un passo indietro. La Red Bull è in procinto di perdere Adrian Newey, il progettista più importante della scuderia. Alla base della decisione dell’ingegnere, ci sarebbe - come riportano i media inglesi - una lotta di potere all’interno della stessa scuderia della quale Adrian Newey non intende far parte. E per questo avrebbe chiesto di non essere coinvolto nel gruppo di lavoro che dovrà progettare la monoposto del 2026.