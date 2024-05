F1, GP Miami: Norris prima gioia davanti a Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Sainz

La gara

Tutto sembra svolgersi come da copione, con Verstappen che dopo aver conquistato Sprint e pole scatta al verde mantenendo agevolmente la prima posizione, mentre alle sue spalle si scatena la bagarre, innescata da una curva 1 molto allegra da parte di Perez: Leclerc e Sainz si passano e ripassano, con le McLaren subito martellanti. La rotazione delle soste porta Leclerc alle spalle di Verstappen, ma in terza posizione perché davanti a tutti c'è Norris, che ancora non si è fermato e che accumula un discreto vantaggio. Mossa che risulta decisiva, perché a metà gara l'ingresso della safety car per l'incidente a Sargeant gli regala un pit stop comodo, comodo, che lo lascia in testa. Bravo poi il ragazzo di Bristol a liberarsi subito dell'attaco di Verstappen per involarsi verso la prima vittoria in F1. Leclerc prova a mettere pressione all'olandese, ma alla fine deve desistere e chiude terzo, davanti a Sainz, sotto investigazione a fine gara per il contatto con l'altra McLaren di Piastri. Completano la top ten Perez, Hamilton, Tsunoda, Russel, Alonso e Ocon.