Formula 1, Leclerc e il Gp di Miami senza acqua: cosa è successo

ROMA - Miami ha celebrato la prima vittoria di Lando Norris dopo un weekend incredibile. E le Ferrari? Leclerc si è dovuto accontentare di un terzo posto e Sainz della quinta piazza (dopo la penalità). Curiosi i team radio svelati riferiti alla gara. Soprattutto quello di Leclerc , che si è lamentato della sfortuna con la Virtual Safety Car e la Safety Car. “Ok, mer**a! Siamo stato sfortunato con la VSC e SC. Penso che comunque abbiamo fatto un buon lavoro. Non credo che ci fosse l’acqua… Non ho avuto acqua dal giro di formazione in poi”.

La lamentela di Sainz

Perez in partenza, alla prima curva, ha rischiato lo strike con i piloti Ferrari. E Sainz in radio ha urlato tantissimo contro il messicano. Ma nel duello con Piastri si è scatenato: “Mi ha spinto fuori, deve ridarmi la posizione o prenderà una penalità. Dite al box McLaren di essere intelligente, se mi dà la posizione non saranno penalizzati”. Poi il contatto con Piastri che ha la peggio. E alla fine Sainz viene penalizzato perdendo la quarta posizione proprio per il contatto con la McLaren.