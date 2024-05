F1 Imola, i Caschi d'Oro di Autosprint e i Volanti ACI ti aspettano

Quale occasione migliore del Gran Premio di Imola per avvicinarsi ai più importanti premi dell'automobilismo? I Caschi d'Oro di Autosprint e i Volanti ACI saranno insieme in un corner all'entrata della Fanzone . La gigantografia dei premi che ogni anno celebrano i grandi protagonisti della stagione del motorsport vi aspetta per un'esperienza da campione .

Il set ideale per scattare delle foto immersi nell'atmosfera della serata degli Oscar del motorsport. I premi e il backdrop su un red carpet da campioni. Scattate le vostre foto, inserite l'hashtag #caschidorovolantiaci, le 4 persone che riceveranno maggiori like avranno la possibilità di partecipare alla serata dei Caschi d'Oro e Volanti ACI 2024 come nostri ospiti. I migliori interpreti nazionali ed internazionali della stagione automobilistica 2024 in pista, nei rally, nelle salite e nel karting e molto altro.

Parole d’Ordine della serata: Sport, Emozioni e Passione... tutto a portata di un semplice click. Scatta la tua foto! Ti aspettiamo!

Quella dei Caschi d'Oro è una tradizione ormai lunghissima: la prima edizione del premio risale infatti al 1966, anno in cui fu assegnato a Jack Brabham e Nanni Galli. Da allora la lista delle personalità che sono state premiati si è allungata sempre di più, includendo nomi come Ayrton Senna, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Michele Alboreto, Jean Todt, Sébastien Loeb, Mika Häkkinen, Alex Zanardi e tantissimi altri.

L'iconico trofeo è stato creato negli anni '60 da un orafo toscano, che si ispirò agli Oscar del cinema. A differenza di questi ultimi, la statuetta di Autosprint indossa un casco da corsa che negli anni è stato aggiornato per restare al passo con i tempi, diventando nel 1971 di tipo integrale. La stessa statua, in dimensione maxi, la troverete nella Fanzone di Imola a portata di click.

L'edizione 2024 del Gran Premio dell'Emilia Romagna porta con sé grande attese e speranze per i Tifosi della Rossa: a Imola infatti debutterà un importante pacchetto d'aggiornamenti per la SF-24, con l'obiettivo di dare a Charles Leclerc e Carlos Sainz la possibilità di avvicinarsi il più possibile alla Red Bull di Max Verstappen. Ma la gara italiana sarà l'occasione per numerosi team di sperimentare nuovi pacchetti di aggiornamenti, rendendo la sfida ancora più aperta e incerta. Sarà Red Bull, McLaren oppure Ferrari a conquistare il gradino più alto del podio all'Autodromo di Imola?

