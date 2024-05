F1 Imola, Alonso a muro: check con i medici. Incidente anche per Perez

IMOLA - Bandiera rossa a Imola, durante la terza sessione di prove libere del Gran premio di Formula 1. Il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Aston Martin all'uscita della Rivazza, finendo contro le barriere. Alonso è uscito dalla vettura in autonomia. È stata esposta la bandiera rossa e la sessione è stata interrotta per alcuni minuti. Dopo l'incidente che lo ha visto protagonista, è stato portato al centro medico per essere visitato. La vettura è stata rimossa dal circuito con una gru e appariva danneggiata: i meccanici dovranno ripararla entro le 16, quando scatteranno le qualifiche.