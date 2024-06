Gp del Canada, Russell in pole con lo stesso tempo di Verstappen. Disastro Ferrari

MONTREAL (CANADA) - Incredibile nelle qualifiche del Gp del Canada con Russell su Mercedes e Verstappen su Red Bull che fanno segnare lo stesso crono, 1'12"00, ma con l'inglese che scatterà dalla pole per aver fatto segnare il tempo per primo. Seconda fila per le McLaren di Norris e Piastri, in terza i veterani Ricciardo e Alonso, solamente settimo Lewis Hamilton. A completare la top ten, Tsunoda, Stroll e Albon.