Hamilton incontra il suo incredibile sosia: la battuta a sorpresa

BARCELLONA (Spagna) - In attesa di diventare un pilota della Ferrari, a partire dal 2025, Lewis Hamilton continua a dare battaglia in questa stagione con la Mercedes. Il campione britannico, in occasione nel Gp di Spagna a Barcellona in corso oggi, ha avuto modo di incrociare un suo tifoso, che è anche un suo sosia, con tanto di acconciatura, occhiali da sole e barba di qualche giorno, proprio come lui.