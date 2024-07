F1, Gp Gran Bretagna: trionfa Hamilton, quinta la Ferrari di Sainz

Lewis Hamilton ha vinto il gp di Silverstone, 12ª gara del mondiale di Formula 1. Il campione britannico della Mercedes sulla pista di casa ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz. Il sette volte campione del mondo della Mercedes, che non vinceva dal Gp dell'Arabia Saudita del 2021, ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Per il trentanovenne, futuro pilota della Ferrari, è la 104ma vittoria in carriera. Quarto Piastri, poi Sainz, Hulkenberg, Stroll, Alonso, Albon e Tsunoda. Quattordicesima l'altra 'rossa' di Charles Leclerc. Hamilton ha fatto il giro d'onore in lacrime sventolando la bandiera britannica.