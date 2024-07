Colpo di scena, Cardile lascia Ferrari

Enrico Cardile lascia la Ferrari. Le voci circolanti negli ultimi tempi di un suo passaggio all’Aston Martin, smentite da persone vicinissime al direttore tecnico, sono invece confermate. Dopo mille incertezze il tecnico ha firmato nello scorso weekend con la squadra di Lawrence Stroll e l’annuncio delle sue dimissioni è arrivato direttamente da Maranello, che a questo punto ha la necessità – non facile da attuare, e non in tempi brevi – di ricostruire la squadra quasi da zero.