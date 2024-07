Ralf Schumacher fa coming out: la foto con il nuovo compagno

Ralf Schumacher ha fatto coming out: Il fratello di Michael Shumacher ed ex pilota di Formula 1 (sei successi in 180 Gran Premi disputati), ha postato sui social una foto con il suo compagno, accompagnandola con la frase: "La cosa più bella nella vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto con cui puoi condividere tutto" Dopo la carriera in Formula Uno, Ralf Schumacher è stato coinvolto nelle serie di corse junior come capo squadra e ha anche promosso la carriera di suo figlio David.