Senna, la nuova serie di Netflix

ROMA - Non esiste curva dove non si possa superare. Ayrton Senna è rimasto nei cuori degli appassionati della Formula1. A oltre trent’anni dalla morte del campione di automobilismo, Netflix ha deciso di celebrarlo con una mini serie di sei puntate in cui verrà ripercorsa la gloriosa carriera del pilota brasiliano scomparso a Imola il 1 maggio 1994 per un incidente alla curva del Tamburello.