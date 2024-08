Gp Olanda, incidente shock per Sargeant: Williams in fiamme, cosa è sucesso

ZANDVOORT (OLANDA) - Attimi di paura durante le terze libere del GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort, con un brutto incidente per Logan Sargeant , con la sua monoposto che è andata in fiamme . La sessione è stata sospesa e ridotta a poco più di 15 minuti.

Sargeant, incidente shock: cosa è successo

All'uscita dalla terza curva il pilota statunitense ha perso il controllo della sua Williams, a causa del cordolo e della pioggia, finendo poi con violenza contro le barriere. Grande paura per l'incendio che si è scatenato dopo poco, con la vettura in fiamme, tanti detriti in pista e contro le reti che hanno protetto gli spettatori. L'incidente è stato, per fortuna, senza conseguenze, con Sargeant che è uscito dalla monoposto sulle sue gambe tornando ai box. Completamente distrutta la sua Williams.