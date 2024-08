Gp d'Olanda, trionfa Norris: secondo Verstappen, terzo posto per Leclerc

ZANDVOORT (OLANDA) - Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda, 15° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dopo la pole nelle qualifiche il britannico della McLaren, al secondo successo stagionale, precede il dominatore del campionato Max Verstappen. Il 26enne olandese della Red Bull, reduce da tre vittorie su tre sulla pista di casa, non riesce a tenere, davanti ai suoi tifosi, la prima posizione coronando al meglio la sua 200esima gara in carriera. Terza posizione e podio per Charles Leclerc: partito al sesto posto, il monegasco riesce a difendersi dai continui attacchi di Oscar Piastri (McLaren) che non va oltre la quarta posizione. Quinto posto e buon risultato anche per l'altra Rossa di Carlos Sainz che dalla decima posizione riesce a risalire e chiude davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, con l'Alpine di Pierre Gasly (nono) e l'Aston Martin di Fernando Alonso (decimo) a chiudere la zona punti.