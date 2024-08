Formula1, la Mercedes ufficializza Kimi Antonelli per il 2025 al posto di Hamilton

Il profilo di Kimi Antonelli

Un pilota italiano torna in Formula1 dopo quattro anni: l’ultimo era stato Antonio Giovinazzi che aveva gareggiato dal 2019 al 2021 con l’Alfa Romeo. Kimi Antonelli ha fatto il suo esordio in questo weekend a Monza, guidando la monoposto della Mercedes nelle prove libere di venerdì. In attesa del suo esordio, Kimi Antonelli - entrato nella Scuderia Mercedes a soli 12 anni - chiuderà il campionato di Formula 2: attualmente è settimo in classifica.

Le parole di Toto Wolff

"La nostra formazione di piloti per il 2025 - ha commentato il team principal della Mercedes Toto Wolff - unisce esperienza, talento, gioventù e velocità pura. Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership. La nostra nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia. È anche una testimonianza della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti locali. George ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti al mondo. Non è solo veloce, costante e determinato, ma è anche diventato un leader forte all'interno del team. Kimi ha costantemente dimostrato il talento e la velocità necessari per competere al vertice del nostro sport. Sappiamo che sarà un altro grande passo avanti, ma ci ha impressionato nei suoi test di F1 quest'anno e lo supporteremo in ogni fase del processo di apprendimento. In George, ha un compagno di squadra esperto da cui può imparare e affinare la sua arte".