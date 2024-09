Gp Azerbaijan, continua il momento magico della Ferrari: Leclerc in pole

BAKU (Azerbaijan) - Passata la paura , continua il momento magico per la Ferrari che centra la pole position nel Gp in Azerbaijan con Leclerc , capace di fermare il cronometro a 1’41″365. Secondo miglior tempo per Piastri, mentre Sainz partirà dalla dalla terza posizione. Il francese ha fatto meglio di Piastri solamente per 321 millesimi di secondo. In seconda fila ci sarà anche Perez (quarto), che ha battuto il leader del mondiale Max Verstappen , che scatterà sesto alle spalle di George Russel l , quinto.

Gp Azerbaijan, delusione Norris

Completano le top ten Hamilton, Alonso e le due Williams di Colapinto e Albon. Sarà chiamato a una gara in rimonta invece Norris, fuori nel Q1 a sorpresa e costretto a partire 17°.

Ferrari, fiducia Leclerc

Così Leclerc dopo aver ottenuto la pole nel Gp in Azerbaijan: "L'incidente delle prime prove libere non mi ha demoralizzato, ero fiducioso sul passo della macchina e sono contento di aver ottenuto una pole position fantastica. Questa è una delle mie piste preferite in tutto il calendario. L’incidente nelle prime libere non mi ha fatto perdere fiducia perchè sapevo che avevamo il passo giusto, però ho perso un po' di lavoro che sicuramente non puoi recuperare. In qualifica, nel Q3, bisognava cercare di stare lontani dai muri e nell'ultimo tentativo il tempo sul giro è venuto naturalmente, è fantastico essere in pole. Questo è il miglior risultato al quale potessimo auspicare, sia io che Sainz saremo sulla parte pulita della pista e questo è sicuramente ottimo.Spero che riusciremo ad ottenere la vittoria, abbiamo resettato dopo Monza e pensiamo solo a domani. Arriveremo pronti".