F1, Gp di Singapore: Norris vince davanti a Verstappen, Ferrari quinta con Leclerc

Terza vittoria in carriera per Norris, Piastri si avvicina a Leclerc

Norris ha conquistato la sua terza vittoria in carriera, avvicinando ancora il leader della classifica del mondiale, Verstappen. All'ultima tornata, Daniel Ricciardo con la Rb gli ha strappato il punto addizionale del giro veloce e così l'olandese lascia Singapore con un totale di 331 punti contro i 279 di Norris. Leclerc è terzo con 245, con Piastri che si è avvicinato ancora, a 237. A punti nella gara di Marina Bay sono andati anche Lewis Hamilton, sesto con la Mercedes davanti al ferrarista Sainz. Ottavo posto per Fernando Alonso (Aston Martin), nono per Nico Huelkenberg (Haas) e decimo per Sergio Perez (Red Bull).

Leclerc quinto con un rimpianto: "Ho fatto un errore..."

"Oggi abbiamo fatto un grande lavoro, purtroppo resta il rammarico per le qualifiche di ieri". Sono le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, intervistato da Sky dopo il quinto posto conquistato a Singapore sul circuito di Marina Bay. "Abbiamo fatto un'esecuzione di gara perfetta - spiega il monegasco -. Purtroppo nelle qualifiche di ieri le gomme non erano a temperatura giusta, ma anche senza questo inconveniente ho fatto io degli errori dei quali non avevo parlato ieri. Una gara di rimonta, nella quale abbiamo fatto un grande lavoro - sottolinea il ferrarista -. Frustrante la prima parte quando mi sono trovato bloccato di Alonso e Hulkenberg, poi però è andata bene. Un pit stop anticipato come Sainz? Difficile sempre prevedere questo tipo di situazioni. Volevamo differenziare le strategie, non ho rimpianti per tutte le decisioni che abbiamo preso".

Vasseur promuove le Ferrari: "Ottimo passo, mancata la qualifica"

"Oggi avevamo un ottimo passo, purtroppo ci è mancata la qualifica". Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, commenta così ai microfoni di 'Sky' il quinto e settimo posto conquistati rispettivamente da Charles Leclerc e Carlos Sainz nella gara del Gran Premio di Singapore (erano scattati entrambi dalla quinta fila, uno nono e l'altro decimo). "Un'ottima domenica per noi, una gara positiva per entrambi i piloti, con un passo nel complesso buono - ha detto Vasseur -. Leclerc negli ultimi venticinque giri è stato all'altezza di Norris, è frustrante vista la qualifica di ieri, ma comunque un risultato positivo considerando da dove partivamo in griglia. Siamo stati all'altezza della McLaren sia oggi che venerdì, purtroppo ci è mancato il sabato. Svilupperemo la vettura come tutti, portando gli ultimi aggiornamenti in vista di Austin".

Norris e il trionfo con il brivido: "Ho anche colpito il muro..."

"Ho spinto tanto prendendomi qualche rischio, ho anche colpito il muro ma non subendo grossi danni". Queste le parole di Norris dopo il trionfo di Marina Bay. "Una gara fantastica, forse mi sono preso qualche rischio di troppo verso metà gara ma credo di averla gestita bene - commenta Norris -. Volavamo durante la gara, abbiamo spinto tanto ed è andata bene. Non stavo spingendo in modo esagerato, ma non volevo rilassarmi troppo. Ho colpito il muro con l'anteriore ma non ho avuto danni eccessivi. Felice anche per il terzo posto di Piastri e per il team".

Verstappen si accontenta, Piastri felice del podio

Si 'accontenta' del secondo posto invece Max Verstappen: "Non siamo contenti al 100% perché vogliamo sempre vincere, ma considerando le nostre difficoltà su questa pista il risultato positivo è - dice il pilota della Red Bull, campione del mondo in carica, dopo il Gp di Singapore -. Sono stato sempre da solo, cercando di gestire il mio passo fino alla fine. Il primo stint è stato un po' difficile per il degrado pesante, mentre il secondo è andato meglio. Una gara stancante e lunga, fa sempre molto caldo e non vedo l'ora di riposarmi". Felice per il podio ritrovato Oscar Piastri: "Una bella gara in cui siamo riusciti a passare entrambe le Mercedes grazie a una buona strategia e al bel lavoro del team, oltre che ad una macchina ottima - commenta il pilota australiano della McLaren -. È bello tornare sul podio".