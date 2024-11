Gp Brasile, Norris vince la sprint. Le Ferrari di Leclerc e Sainz al quarto e quinto posto

SAN PAOLO (Brasile) - Sulla pista di San Paolo del Brasile è andata in scena la penultima sprint race della stagione. La gara è finita in regime di virtual safety car per il problema alla monoposto di Hul (Hass). Norris ha chiuso al primo posto con la sua McLaren, secondo il compagno di scuderia Piastri, mentre Versatappen, alla guida della Red Bull, si è dovuto accontentare del terzo posto. "Non è che vada molto orgoglioso della vittoria, ringrazio Piastri. Meritava lui la vittoria, E' stato fatto un lavoro di squadra. Avevo difficoltà con l'aria sporca, comunque mi sentivo bene, è difficile nella sprint capire quando spingere a tutta", le parole a caldo di Norris.