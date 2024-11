Incredibile Stroll, va a muro durante il giro di formazione: "Che figuraccia"

Il Gran Premio del Brasile è finito nel caos poco prima della partenza, rinviata da un doppio colpo di scena: prima il fuori pista di Stroll nel giro di formazione e poi l'investigazione per Norris e altri piloti per essere partiti senza autorizzazione. Una vera baraonda generata dall'incredibile errore di Stroll nel warm up, "una cosa mai vista", a detta anche degli addetti ai lavori.