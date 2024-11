F1, Gp Qatar qualifiche Sprint: Sainz quarto, Leclerc quinto. Rivivi la diretta

LUSAIL (QATAR) - Grande attesa per il Gp del Qatar , penultimo appuntamento della stagione di Formula 1 , che si chiuderà il prossimo fine settimana ad Abu Dhabi. Assegnato per la quarta volta consecutiva a Max Verstappen su Red Bull il titolo piloti , resta ancora aperta la corsa al mondiale costruttori , che vede in corsa anche la Ferrari . Il primo risultato è la pole di Norris nelle qualifiche Sprint . L'inglese chiude in 1:21.012 davanti a Russel l e Piastri. Poi le due Rosse, con Sainz quarto e Leclerc quinto .

20:15

Gp del Qatar, il programma di domani

Domani, sabato 30 novembre, ci sarà la Sprint in programma alle ore 15:00. Seguiranno poi le Qualifiche per la gara di domenica, in programma alle ore 19:00.

20:00

Sainz: "Ho fatto fatica a girare la macchina"

Queste le parole di Sainz dopo le qualifiche: "La Q3? Purtroppo mi sono ritrovato in una situazione con tanta aria sporca e il bilanciamento della macchina era fuori fase. Poi quando sono riuscito a spingere ho sentito tanto sottosterzo ed ho fatto fatica a girare la macchina. Sono riuscito a chiudere il giro ma è valso solo il quarto posto".

19:50

Sainz e Leclerc delusi: cosa è successo

I due piloti Ferrari (quarto e quinto in griglia) lamentano problemi di sottosterzo alla vettura nelle qualifiche.

19:45

19:37

Leclerc: "Non sono contento, speriamo di fare meglio"

Queste le parole di Leclerc dopo le qualifiche: "Non sono contento, abbiamo dato tutto e siamo solo quarto e quinto. Non so per quale motivo nelle prove libere siamo andati benissimo, mentre ora siamo tornati con i piedi per terra. Speravamo di fare meglio. Possibile vittoria? Se guardiamo a quanto fatto nelle prove libere, sì possiamo lottare- Se guardiamo a quanto successo oggi invece, no. Non siamo nella posizione migliore, ma non si può mai sapere".

19:34

Vasseur: "Tra Sainz e Leclerc è tutto ok"

Queste sono le parole di Vasseur dopo le qualifiche: "Sono contento del risultato? Non moltissimo, avevamo una macchina migliore nelle prove libere, mentre oggi abbiamo avuto tanto sottosterzo e abbiamo sofferto. Tanti punti vengono assegnati domenica, quindi dobbiamo reagire e farci trovare pronti da domani. L'assetto? Lo cambieremo. Quando il grip migliora, aumenta il problema del sottosterzo. È difficile sapere cosa accadrà domani, non sappiamo quanti problemi darà il graining. Rapporto tra i piloti? Tra Carlos e Charles è tutto ok".

19:27

Qualifiche Sprint, questi gli ultimi dieci posti

Queste invece le ultime dieci posizioni, composte dagli eliminati in Q2 e Q1.

11. Fernando Alonso Aston Martin

12. Alexander Albon Williams

13. Valtteri Bottas Kick Sauber

14. Lance Stroll Aston Martin

15. Kevin Magnussen Haas

16. Sergio Perez Red Bull

17. Yuki Tsunoda RB

18. Esteban Ocon Alpine

19. Guanyu Zhou Kick Sauber

20. Franco Colapinto Williams

19:20

Qualifiche Sprint, le posizioni dei primi dieci

Queste le prime dieci posizioni dopo il termine della Q3, con il tempo di Lawson che è stato annullato.

1. Lando Norris McLaren 1:21.012

2. George Russell Mercedes+0.063

3. Oscar Piastri McLaren +0.159

4. Carlos Sainz Ferrari +0.269

5. Charles Leclerc Ferrari +0.296

6. Max VerstappenRed Bull Racing +0.303

7. Lewis HamiltonMercedes +0.462

8. Pierre Gasly Alpine +0.966

9. Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.076

10. Liam Lawson RB +1.565

19:17

+++ Pole Norris, Sainz quarto e Leclerc quinto +++

Norris conferma il suo dominio nelle qualifiche e si prende la pole in 1:21.012. Seguono Russell e Piastri, poi le due Ferrari con Sainz quarto e Leclerc quinto.

19:15

Ultimo giro a disposizione, male le Ferrari

Sta per finire la Q3 con Sainz decimo e Leclerc sesto: ultima occasione per migliorare la qualifica.

19:12

Norris e Piastri davanti a tutti

Mancano tre minuti al termine della Q3 con Norris e Piastri che superano senza problemi il tempo di Leclerc e volano in testa. Terzo Russel, poi Verstappen e Hamilton.

19:11

Leclerc male con le soft

Leclerc chiude il suo giro sul 1:21.705, un brutto tempo con le soft ma che per ora è il tempo da battere.

19:08

Tensione tra Gasly e Verstappen

Possibile unsafe relase di Gasly, con Verstappen costretto ad evitarlo in pit lane.

19:07

Inizia la Q3: è il momento decisivo

E si riparte subito con la Q3: ultimi otto minuti per i dieci piloti rimasti e per la caccia alla pole, con Norris il grande favorito.

19:01

Termina la Q2: ancora Norris davanti a tutti

Termina anche la Q2, con Norris che si riconferma di nuovo davanti a tutti in 1:21.231. Dietro di lui Russell, Piastri, Hamilton, Verstappen, poi Sainz e Leclerc in 6° e 7° posizione. Ottavo Hulkenberg, grande prestazione di Gasly e Lawson che a sorpresa si qualificano negli ultimi due posti disponibili beffando Alonso (11°). Eliminati anche Albon, Bottas, Stroll e Magnussen.

18:56

Q2, Piastri davanti a tutti

Sono passati sei minuti, per ora c'è Piastri in testa davanti a Leclerc e Norris. A rischio Lawson, Russell, Hamilton, Bottas e Magnussen.

18:50

Inizia la Q2, piloti subito in pista

E si riparte subito con la Q2: stavolta sono dieci i minuti a disposizione dei quindici piloti rimasti, verranno eliminati gli ultimi cinque.

18:47

Perez si lamenta di Leclerc: cosa è successo

A rovinare il tempo di Perez è stata anche la presenza di Leclerc in curva 1, che ha tenuto la posizione non permettendogli di prendere la linea ideale. Al team radio il messicano si è lamentato del pilota Ferrari: "Non so cosa stia facendo".

18:45

Termina la Q1: eliminato Perez, primo Norris

Norris chiude la Q1 con il primo tempo in 1:21.356, davanti a Sainz, Russell e Leclerc. A sorpresa viene eliminato Perez, che si ferma al 16° posto. Insieme a lui eliminati anche Tsunoda, Ocon, Zhou e Colapinto. Il messicano viene beffato da Albon e Lawson, che si salvano all'ultimo giro chiudendo davanti a lui.

18:41

Q1, Alonso e Stroll a rischio

Ultimi due minuti della Q1 con Alonso e Stroll che si trovano a rischio insieme a Zhou, Colapinto e Hulkenberg.

18:37

Q1, Norris davanti a tutti

Sono passati sei minuti e siamo ufficialmente a metà della Q1. Norris davanti a tutti seguito da Russell (+0,026), Leclerc, Verstappen, Bottas e Sainz. Per ora sono a rischio Perez, Lawson, Zhou, Colapinto e Alonso (che non ha ancora segnato un tempo).

18:30

Si parte: inizia la Q1!

E si comincia con la Q1: dodici minuti per stabilire il proprio tempo, gli ultimi cinque verranno eliminati. Le due Sauber sono le prime ad entrare in pista.

18:25

Qualifiche Sprint, pochi minuti al via

Mancano cinque minuti al via delle Qualifiche Sprint, molto importanti in vista della Sprint che assegnerà punti importanti per il mondiale costruttori.

18:15

Mondiale costruttori, la classifica

La classifica costruttori rende ancora possibile qualunque scenario negli ultimi due Gp della stagione: comanda la McLaren davanti a Ferrari, Red Bull e Mercedes.

1. McLaren 608

2. Ferrari 584

3. Red Bull 555

4. Mercedes 425

5. Aston Martin 86

6. Alpine 49

7. Haas 50

8. RB 46

9. Williams 17

10. Sauber 0

18:10

Qualifiche Sprint, il regolamento

Le qualifiche Sprint prevedono un Q1 della durata di 12 minuti, con gli ultimi cinque piloti che verranno eliminati, una Q2 da 10 minuti, che escluderà altri cinque piloti, e un Q3 da 8 minuti che stilerà la top ten in griglia nella Sprint Race in programma sabato 30 novembre.

18:05

Nelle prove libere sorpresa Ferrari

Nel primo pomeriggio, le uniche prove libere in programma nel week end hanno visto la Ferrari performare su un circuito che teoricamente non le vedrebbe favorite. Leclerc ha impressionato con un tempo di 1'21"359, quasi mezzo secondo più veloce delle McLaren di Norris e Piastri, piazzatesi di un soffio davanti all'altro ferrarista Sainz.

18:00

Ferrari all'arrembaggio con Leclerc e Sainz

Alle 18:30 prenderà il via la qualifica Sprint del Gp Qatar, penultima gara della lunga stagione di Formula 1, che ha già visto trionfare Max Verstappen. Ancora da assegnare il titolo costruttori, che vede in corsa anche la Ferrari, pronta a dare battaglia con Leclerc e Sainz.

Lusail International Circuit - Doha