La Ferrari spera: il gesto a sorpresa di Norris tiene aperto il mondiale costruttori

GP Qatar, il gesto di Norris per Piastri

Dopo aver dominato tutta la Sprint, dalla partenza fino all'ultima curva, Norris ha lasciato passare Piastri sull'ultimo rettilineo, regalandogli la vittoria. Un favore non richiesto dalla McLaren, che chiude comunque con il massimo dei punti questa Sprint. Il pilota inglese si è voluto così sdebitare del favore concesso da Piastri ad Interlagos, dove gli aveva regalato la vittoria a sua volta. "Abbiamo centrato la doppietta e massimizzato i punti - le parole di Norris -, per cui abbiamo raggiunto l’obiettivo di giornata. Lo scambio di posizioni? Eravamo abbastanza vicini con Oscar, non è stato facilissimo, ma lo avevo programmato sin da Interlagos. Il team, sinceramente, me l’aveva sconsigliato, ma ho voluto farlo comunque".

F1, la situazione nel mondiale costruttori

Il gesto di Norris per il compagno non cambia nulla per la Ferrari, con la Mclaren che guadagna comunque il massimo dei punti disponibili in Gara Sprint e si porta a +30 (623 punti per la Mclaren e 593 per la Ferrari) con ancora due Gran Premi da disputare. Una situazione difficile per Leclerc e Sainz, visto che con una doppietta in gara il team di Woking potrebbe vincere il titolo, ma al momento il mondiale costruttori rimane ancora aperto.