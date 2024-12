Schumacher, la famiglia ricattata per una foto: chiesti 15 milioni

ROMA - La famiglia Schumacher ricattata con delle foto. Incredibile piano svelato dalle autorità giudiziarie: l’ex guardia del corpo di Michael avrebbe messo in piedi un ricatto estorsivo con una cifra monstre: 15 milioni di euro per non rivelare circa 1500 immagini, 200 video e alcuni esami diagnostici dell’ex ferrarista oggi ancora in condizioni critiche dopo l’incidente del 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel.