Ferrari diretta Gp Qatar: segui la gara di F1 di oggi LIVE

È tutto pronto per il Gran Premio del Qatar , il penultimo della stagione, sul circuito di Losail. Con Max Verstappen già incoronato campione del mondo, resta in bilico solo il mondiale costruttori che vede al momento Mclaren in testa con 30 punti di vantaggio sulla Ferrari . Norris e Piastri partiranno dalla seconda fila, mentre Leclerc partirà quinto e Sainz settimo. Segui la gara in diretta.

Formula Uno, la classifica in diretta

17:01

Leclerc, problemi prima della partenza

Team radio di Leclerc poco prima della partenza: si è rotta la cannuccia del suo drink, un grosso problema per una gara così lunga ed estenuante.

16:56

Gp del Qatar, la classifica costruttori in tempo reale

Ci siamo, mancano pochi minuti alla partenza: segui in tempo reale la classifica del mondiale costruttori. LA CLASSIFICA LIVE

16:45

Gp del Qatar, pochi minuti alla partenza

Mancano solo quindici minuti al via, mentre in pista si svolgono le celebrazioni e lo show prima della partenza.

16:42

Vasseur: "Sarà difficile ma dobbiamo essere pazienti"

Queste le parole di Vasseur a pochi minuti dalla partenza: "Sappiamo che sarà molto difficile sorpassare su questo circuito, ma la gara è lunga. Il graining è sotto controllo, oggi ci saranno tanti giri e dovremo essere pazienti: dobbiamo finire davanti alle Mclaren. Sulla distanza di gara possiamo fare bene".

16:35

Gp del Qatar, la griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gp del Qatar. Mclaren in seconda fila, le Ferrari dietro.

1 George Russell (Mercedes) - 2 Max Verstappen (Red Bull)

3 Lando Norris (McLaren) - 4 Oscar Piastri (McLaren)

5 Charles Leclerc (Ferrari) - 6 Lewis Hamilton (Mercedes)

7 Carlos Sainz (Ferrari) - 8 Fernando Alonso (Aston Martin)

9 Sergio Perez (Red Bull) - 10 Kevin Magnussen (Haas)

11 Pierre Gasly (Alpine) - 12 Guanyu Zhou (Kick Sauber)

13 Valtteri Bottas (Kick Sauber) - 14 Yuki Tsunoda (Team RB)

15 Lance Stroll (Aston Martin) - 16 Alex Albon (Williams)

17 Liam Lawson (Team RB) - 18 Nico Hulkenberg (Haas)

19 Franco Colapinto (Williams) - 20 Esteban Ocon (Alpine)

16:30

16:25

Mondiale costruttori, cosa serve alla Ferrari per restare in corsa

Dal canto suo la Ferrari dovrà impedire alla Mclaren di ottenere altri 15 punti di vantaggio, che chiuderebbero il mondiale costruttori. Leclerc e Sainz, che partiranno dietro a Norris e Piastri, dovranno riuscire a rimontare e impedire la fuga delle Mclaren per rimandare il mondiale costruttori all'ultimo Gran Premio della stagione, ad Abu Dhabi.

16:20

Mondiale costruttori, Mclaren e Ferrari: tutte le combinazioni

La Mclaren potrebbe già vincere il mondiale costruttori qui in Qatar. La scuderia di Woking ha 30 punti di vantaggio sulla Ferrari: ecco tutte le combinazioni

Norris e Piastri, in qualunque ordine, chiudono una doppietta Mclaren

Mclaren La Mclaren ottiene 15 punti in più della Ferrari

della Ferrari La McLaren ottiene 14 punti in più della Ferrari, e uno tra Norris e Piastri vince la gara.

16:15

Gp del Qatar, Ferrari sfida la Mclaren: come seguire in tv o streaming

Ultima chiamata per la Ferrari, ancora in corsa per il mondiale costruttori ma distante dalla Mclaren: ecco come seguire la gara in diretta. LEGGI TUTTO

Losail - Qatar