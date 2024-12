F1, titolo costruttori alla Ferrari e Leclerc secondo nel Mondiale: le combinazioni

ROMA - Se Max Verstappen con la sua Red Bull ha già conquistato il suo quarto titolo iridato in carriera, a una gara dalla fine della stagione è ancora aperta la lotta tra Ferrari e McLaren per il Mondiale costruttori , ma anche quella tra Charles Leclerc e Lando Norris per il secondo posto nella classifica piloti. Sulla pista di Abu Dhabi la Ferrari non ha mai vinto, "ma per tutto c'é una prima volta e questo sarebbe un bell'anno per riuscirci. Io non avevo mai vinto a Montecarlo...". Leclerc ha lasciato con il sorriso il caotico Gp del Qatar , grazie ad un secondo posto che, aggiunto al sesto di Carlos Sainz , ha portato la Ferrari a -21 punti dalla McLaren nella corsa al titolo costruttori 2024, che a Maranello manca dal 2008.

Titolo costruttori alla Ferrari se...

Nell'ultimo Gran Premio della stagione la strategia delle Rosse sarà obbligata: servono un primo ed un secondo posto sul tracciato di Yas Marina per superare le monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri. In palio ci sono ancora 44 punti e le vetture color papaya hanno lasciato uno spiraglio agli avversari. In realtà anche monopolizzare il podio potrebbe non bastare a Leclerc e Sainz. La Ferrari deve comunque raccogliere 21 punti in più delle McLaren McLaren con vittoria di Sainz o Leclerc o 22 punti se non ottenesse il trionfo con uno dei suoi due piloti. La Ferrari diventerebbe campione anche in caso di doppietta Leclerc-Sainz con giro veloce di uno dei due e con le McLaren al 3-6 posto o 4-5 posto. Se uno dei due ferraristi dovesse vincere e i due team arrivassero a pari punti, la spunterebbe la Ferrari per maggior numero di vittorie (al momento il bilancio è in parità). Se la Rossa non dovesse trionfare INVECE, il titolo andrebbe alla McLaren per maggior numero di secondi posti (10-3).

Leclerc secondo nel Mondiale piloti se...

Un duello nel duello sarà poi quello tra Charles Leclerc e Lando Norris, che si giocheranno ad Abu Dhabi il titolo di vicecampione del mondo alle spalle di Max Verstappen. L'inglese della McLaren ha al momento 8 punti di vantaggio sul monegasco della Ferrari, che potrebbe però superare il rivale in caso di vittoria del GP + giro veloce oppure in caso di vittoria con Norris classificato non oltre il terzo posto. A Leclerc, anche senza vincere il Gran Premio, basterebbe comunque totalizzare 9 punti in più su Norris per chiudere al secondo posto nella classifica piloti.