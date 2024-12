Ferrari, il bilancio di Sainz in dialetto romanesco: “Doveva annà…”

Non è più una salita: è la parete nord dell’Eiger. La Ferrari fa il punto di quel che ci vuole per prendersi il Mondiale costruttori e la risposta è semplice: due miracoli. Il primo riguarda sé stessa perché il delicato e invisibile braccio di ferro tra Leclerc e i due della McLaren sull’affidabilità residua delle loro macchine ha colpito Charles: ieri all’uscita per iniziare le prove libere la macchina s’è piantata, tradita dalla batteria in cui viene stoccata l’energia elettrica da spendere a ogni giro. Tocca montare la terza della stagione, dopo le due concesse senza penalità: ciò vuol dire dieci posizioni in meno rispetto a quello che Leclerc farà oggi in qualificazione.

Due Leclerc in pista

La prima giornata di prove libere Leclerc e Carlos Sainz l’hanno conclusa rispettivamente al quarto e sesto posto, dunque per i ferraristi c’è poco da stare allegri. Charles (dopo un’intossicazione alimentare nella notte) è potuto entrare in pista dopo aver perso una mezz’ora, ritrovandosi a girare assieme al fratello Arthur (bella suggestione e bella storia, ma il piccolo ha chiuso la prima sessione 18º a oltre 1"8). Ricordiamo che la seconda batteria fu montata già nel GP d’esordio in Bahrain, nove mesi fa, per un’avaria della prima che da quel momento non è più stata usata. Pertanto, nel momento in cui si accusa una mancanza di affidabilità bisognerebbe anche esaltare l’altissima durata della batteria che ieri s’è arresa: il regolamento vuole che per l’intera (e interminabile: 24 GP) stagione ne bastino due, Charles in realtà ha corso quasi un intero Mondiale con una sola delle cosiddette ES (Energy Store). Il secondo miracolo dovrebbe presentarsi in forma di sortilegio che colpisca la McLaren, ieri prima e seconda a fine giornata con Lando Norris e Oscar Piastri. Ma non è probabile, né sarebbe giusto. Guardiamo prima come finiscono le qualificazioni che oggi disegneranno la griglia, poi stiamo pur certi che Andrea Stella, il capo dei papaya, già confortato dal buon passo gara delle McLaren ieri, darà istruzioni ai suoi piloti affinché nel mare tempestoso dell’ultimo GP le manovre siano poche e giuste. A fine giornata Hülkenberg terzo e Verstappen 17º, a certificare che il vero lavoro (per tutti ci sono stati esperimenti in chiave 2025) deve ancora incominciare.



Sainz e il romanesco

Particolarmente mortificato Sainz che ha sognato, sogna, sognerebbe, di chiudere la sua storia ferrarista con il titolo mondiale costruttori. Le sue parole anticipano il congedo: «Il momento più basso dei miei quattro anni alla Ferrari è stata la telefonata in cui mi veniva detto che non sarei rimasto. Pensavo non sarebbe arrivata mai. “Doveva annà così” - se n’è uscito Carlos in dialetto romanesco - come dice il mio allenatore Pierluigi Della Bona. È stato duro il lungo periodo in cui non sapevo dovrei avrei corso nel 2025, circolavano tante di quelle voci, e in ogni fine settimana le domande dei giornalisti andavano sempre a finire lì». Carlos ha retto benissimo però: la splendida reazione all’intervento di appendicite in Arabia Saudita, la vittoria in Australia arrivata subito dopo e poi quella del Messico, e altri sei podi, e arrendersi mai. «Un pilota per rendere ha bisogno di stabilità, e io quest’anno non me ho avuta per nulla - ha anche osservato - Sapevo di essere in una squadra che avrei dovuto lasciare, e non quella in cui sarei andato. L’incertezza in un certo senso mi ha caricato, ma se vuoi lottare nel corso della stagione tutto deve essere tranquillo attorno a te. Serve una squadra perfetta e se vogliamo io l’ho avuta, ma di certo non mi sono ritrovato in un situazione ideale». Oggi ultima qualificazione dell’anno. Forza, stringere i denti.