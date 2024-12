Verstappen furioso ad Abu Dhabi: scintille al team radio, insulta i giudici durante la gara!

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Clima subito rovente nell' emozionante Gp di Abu Dhabi , l'ultimo della stagione 2024 della Formula 1 . Pronti-via e subito una collisione tra due big come il campione del mondo Max Verstappen e Oscar Piastri della McLaren , che si sono scontrati alla curva 1 e si sono poi indirettamente insultati via radio.

Verstappen, scintille con Piastri e poi gli insulti ai giudici

"Ero completamente dentro alla sua sinistra, perché è venuto a stringermi vorrei sapere" ha detto Verstappen parlando al suo team e riferendosi alla manovra di Piastri, a sua volta furioso e ironico via radio con i suoi: "Bravo, bella mossa da campione del mondo" ha detto rivolgendosi idealmente al collega. Torto per entrambi però secondo la direzione di gara, che dopo l'immediata investigazione ha inflitto 10 secondi di penalità sia al pilota della Red Bull che a quello della Mc Laren. Una decisione che Verstappen non ha affatto preso bene, come dimostra lo sfogo avuto poi sempre via radio con il suo box: "Non possiamo chiederne 20 di secondi? Stupidi idioti" è stato il suo commento.