Formula 1 e il piano per il Gran Premio d’Africa, parla Aleo: «Trattative in corso»

Il Gran Premio di Abu Dhabi, evento conclusivo della stagione di Formula 1 , ha confermato il suo ruolo di appuntamento imprescindibile non solo per il mondo delle corse, ma anche per l’élite internazionale. Tra i VIP italiani presenti a Yas Marina spiccava Christopher Aleo, noto banchiere italo-svizzero, residente da anni negli Emirati Arabi Uniti. Aleo, CEO di iSwiss Insurance, è conosciuto per i suoi accordi con le famiglie reali locali e per aver trasformato la sua società in una delle principali realtà assicurative della regione. Appassionato di Formula 1 e ferrarista convinto, Aleo è un habitué del circuito di Yas Marina. Intervistato durante il weekend di gara, l’imprenditore ha espresso il suo entusiasmo: «Questo è senza dubbio l’evento più importante della stagione, perché decreterà il vincitore del Mondiale. Peccato per la Ferrari , che anche quest’anno non è riuscita a tornare ai livelli che merita».

Ma la Formula 1 per Aleo non è solo passione: potrebbe presto diventare anche parte di un ambizioso progetto. L’imprenditore ha infatti rivelato che sono in corso trattative per portare una tappa del circus in Africa già nel 2026. Pur senza svelare dettagli precisi, ha spiegato: «Non posso dichiarare adesso la nazione africana con cui stiamo lavorando, ma credo che presto avremo un Gran Premio d’Africa. È un continente in forte crescita sociale ed economica, che merita un booster economico di questo tipo».

Le voci su un possibile ritorno della Formula 1 in Africa si fanno sempre più insistenti. Tra i Paesi candidati spiccano il Sud Africa, con il rinomato circuito di Kyalami, e la Nigeria, grazie alla sua forte crescita economica e alla voglia di consolidare la propria immagine internazionale. Tuttavia, ci sono anche outsider interessanti come Zanzibar, Ruanda ed Eswatini. Quest’ultimo, grazie alla visione lungimirante del proprio sovrano e alle ricchezze del sottosuolo, sta investendo significativamente nello sviluppo del territorio e potrebbe rappresentare una sorpresa inaspettata.

Aleo non era solo durante il weekend di gara. Accanto a lui, come sempre, la fidanzata Simona Jakstaite, Creative Director del gruppo iSwiss (con cui è nella foto) e discendente di una delle maggiori famiglie industriali della Lituania. Con il Gran Premio di Abu Dhabi che chiude una stagione intensa, l’attenzione si sposta già sul futuro. La possibilità di una tappa africana rappresenta non solo un’importante novità per il calendario della Formula 1, ma anche un’opportunità per il continente di consolidare il proprio ruolo sulla scena globale. Se realizzato, il progetto potrebbe trasformare l’Africa in una nuova frontiera per il motorsport e per il suo sviluppo economico e sociale.