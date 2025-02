Ferrari, giù il sipario: cinque motivi per cui questo sarà un Mondiale unico

Squillino le trombe per la Formula 1 che no, non parte ancora, ma si promuove stasera a Londra con una kermesse mai vista prima, dieci squadre e venti campioni tutti assieme, le nuove livree delle monoposto, star dello spettacolo che come la Formula 1 vengono da un glorioso passato (Take That), calpestano il presente e rappresentano il futuro (Kane Brown, Mgk). Uno show rutilante in diretta Tv e social: niente stile british, of course, tutto molto ammerigano. Sull’evento poi, nel finale poco prima delle nostre ore 23, un bidone di vernice rossa si rovescerà con l’arrivo delle prime immagini della Ferrari SF-25, sia pure fornite in versione rendering, riproduzione virtuale ma fedelissima.