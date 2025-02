FIORANO (Modena) - Primo giorno alla guida della Ferrari per Lewis Hamilton, che oggi ha provato la nuova monoposto del Cavallino sul circuito privato di Fiorano: "Sono molto emozionato, felice e fiero. La macchina va bene - le parole del campione inglese a Sky Sport - è ancora presto, ma oggi non abbiamo avuto problemi. Sono alla guida della mia prima Ferrari ed è difficile crederlo. Sto cercando di godermi ogni momento, sto imparando tanto ogni giorno con le persone con cui sto lavorando". Hamilton ha provato la nuova SF-25: "È bellissimo lavorare con Leclerc, ma avevamo già delle cose in comune. Sto cominciando a imparare come lavora lui, è molto amalgamato con il team e ce la sto mettendo tutta per trovare il migliore feeling con la squadra. Sto cercandio di ambientarmi subito".