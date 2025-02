Formula 1, la novità nel GP di Monaco per combattere la noia

Formula 1, nuova regola nel Gp di Monaco

Il regolamento è stato quindi modificato solo per questo Gp, imponendo alle vetture due soste obbligatorie, per evitare che i piloti approfittino del pit stop per cambiare gli pneumatici "gratuitamente", senza perdere tempo, in caso di bandiera rossa. Tuttavia, non saranno obbligati a utilizzare tutti e tre i tipi di gomma, come è stato preso in considerazione durante un incontro tenutosi a Londra la scorsa settimana.