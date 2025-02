F1, solo Sainz davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc nella seconda giornata di test in Bahrain

SAKHIR (BAHRAIN) - Solo un ex ferrarista è riuscito a fare meglio delle due Ferrari. Questo il 'verdetto' della seconda giornata di test in Bahrain, dove Carlos Sainz con la sua Williams ha fatto registrare il miglior tempo (1'29"348) davanti alle SF-25 di Lewis Hamilton e (+0.031) e Charles Leclerc (+0.083).

Test in Bahrain: Sainz davanti alle Ferrari

Nonostante la pioggia che ha disturbato i test, la Ferrari ha completato complessivamente 129 giri: 45 con Hamilton e 84 con Leclerc. Appena dietro ai primi tre le due Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli sono rispettivamente quarto (+0"430) e quinto (+0"436). Nell'ultima parte della giornata l'attenzione si è focalizzata in particolare sulla simulazione gara, in cui si è messa in luce la McLaren con Lando Norris (solo 14° però sul giro secco, a +1"534). Ben 127 giri completati da Sainz, 77 per Norris e 87 per Antonelli.

Hamilton soddisfatto: "La SF-25 mi piace sempre di più"

Soddisfatto Lewis Hanilton: "In questo momento siamo nella fase dell'esplorare, ma c'è grande entusiasmo e imparo sempre più - ha detto il sette volte campione del mondo, approdato in questa stagione alal Ferrari -. Non ho la sfera di cristallo per dire dove siamo ma stiamo pian piano creando un legame con la macchina e, dopo una prima giornata così così, adesso abbiamo esplorato meglio l'interazione con la SF-25 e posso dire che mi piace sempre di più". Il britannico in mattinata ha fatto segnare il migliore tempo. "Credo che il rosso mi stia bene - ha aggiunto -, è un onore far parte di questo team storico. È il colore della passione e qui ce n'è tanta. Ogni giorno finora è stato significativo per creare le basi, abbiamo spinto al massimo senza essere precipitosi".

Le parole di Leclerc: "Giornata complicata dalla pioggia"

Queste invece le parole dell'altro ferrarista Charles Leclerc: "Oggi la giornata in pista è stata più complicata, viste le condizioni atmosferiche piuttosto insolite per il Bahrain, caratterizzate da basse temperature e persino un po' di pioggia - ha sottolineato il monegasco -. Abbiamo seguito il nostro programma pianificato, ma con il meteo che cambiava rapidamente, è stato difficile trarre molte conclusioni. Siamo totalmente concentrati sull'analisi dei dati raccolti e sulla preparazione per l'ultimo giorno di test di domani".