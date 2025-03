Ferrari, cosa è emerso dai test in Bahrain: tanti dubbi verso l'Australia. Ma anche gli altri team...

Mercedes, Antonelli pronto per il debutto La Mercedes è forse la squadra più imperscrutabile, ma ha una formidabile capacità di reagire ai problemi, nonché un potenziale tutto da esplorare nell’esordiente Andrea Kimi Antonelli. Importante è che abbia coperto più chilometri di tutti: tra il nuovo frontman Russell e il giovane bolognese quasi 2500 chilometri, otto GP del Bahrain sani sani, utilissimi per raccogliere dati. L’elemento più positivo è stato l’approccio di Antonelli che è andato forte, avviando nel modo migliore l’adattamento alla Formula 1, prima ancora che alla W16. Curiosamente, partire da un foglio bianco non sporcato da precedenti esperienze potrebbe agevolarlo nel legame con la macchina. «Bello scendere in pista per la prima volta da pilota ufficiale!» ha osservato lui. E soprattutto: «Mi sento pronto per esordire». Russell ha chiuso al comando l’ultima giornata grazie a un buon giro da qualifica, ma la W16 sembra portarsi dietro dubbi atavici, che tormentano le Frecce d’argento da diversi anni. «Abbiamo vissuto tre giorni senza intoppi e la macchina va bene – ha detto con ottimismo –. Non ci sorprende vedere alcuni dei nostri concorrenti, in particolare la McLaren, in forma. Con i dati che abbiamo raccolto troveremo ulteriori miglioramenti prima di Melbourne. Kimi e io saremo in fabbrica la prossima settimana per guidare al simulatore».

