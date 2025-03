Aston Martin è molto agitata, e non tanto per i riscontri opachi ottenuti nei test della nuova AMR25 con Alonso e Stroll. In fondo, un calo in questa stagione è stato messo in conto perché gli sforzi economici e organizzativi sono concentrati sul 2026, per la costruzione di un’immediata competitività con i nuovi regolamenti tecnici. In un certo senso il 2026 per Aston Martin comincia oggi, giorno dell’ingresso in servizio – che fisicamente avverrà lunedì – di Adrian Newey, il genio della progettazione. Stesse date erano previste per Enrico Cardile, il direttore tecnico che Aston Martin aveva strappato alla Ferrari nella calura della scorsa estate. Ma Cardile non arriverà, per il momento.