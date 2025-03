MotoGP: Marc Marquez e la felicità per la vittoria 

È cominciata la stagione 2025 della MotoGP con il dominio dei fratelli Marquez . Marc stravince davanti ad Alex, con Pecco Bagnaia terzo. Quarto Ogura , poi Morbidelli e Acosta . Bez sbaglia partenza, Diggia parte con tanti problemi. Il Cabroncito torna in testa al mondiale da Valencia 2019 ed è il grande favorito per domani.

Marc Marquez

Marc Marquez comincia il suo nuovo percorso in rosso con la Ducati, vincendo la sprint race del Gran Premio della Thailandia, primo atto del mondiale 2025 della MotoGP.

Il Cabroncito parte col piede giusto e domina davanti al fratello Alex, con Bagnaia terzo a debita distanza.

La prima caduta nella Sprint di questa stagione è di Jack Miller. Quest'ultimo stava facendo un'ottima gara fino a portarsi in sesta posizione ma è finito fuori dopo aver chiuso troppo in curva.

Marquez, ha dichiarato: "Il primo pensiero dopo il traguardo è stato per un sabato perfetto per iniziare questa avventura con la Ducati ufficiale, dalla pole alla vittoria della sprint. Sono contento, non euforico, perché domani c'é l'appuntamento più importante. Cambiare la gomma anteriore? Non credo, non mi piace il feeling negli ultimi giri. Per la hard al posteriore vedremo. Nella sprint di oggi si é visto che Pecco é comunque fortissimo, ed anche Alex . Sarà un mondiale molto lungo. In Malesia ho capito che anche il modello 2025 aveva velocità

ho provato, ma davanti andavano più forte. Come spesso mi capita nelle sprint, fatico ad avvicinare chi é davanti. Il passo era comunque buono. Per domani ho diverse cose in testa, vedremo. Diciamo che oggi sono soddisfatto al 60%".