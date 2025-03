"Pronto, Hamilton?", Vasseur e il racconto di quella telefonata che ha cambiato la storia della Ferrari 

ROMA - Come è nata la collaborazione tra Lewis Hamilton e la Ferrari ? Da sogno irrealizzabile ai primi giri in pista a Fiorano. All’inizio della storia c’è stata una telefonata inaspettata. Il team principal della Scuderia di Maranello, Frédéric Vasseur, ha rivelato che i primi contatti con il sette volte campione del mondo risalgono al 28 maggio 2023, durante il Gran Premio di Monaco, coincidente con il suo compleanno. Un primo approccio che poi è diventato un vero passo per portare Lewis in rosso.

Vasseur e la chiamata a Hamilton: come è andata

“Abbiamo iniziato a parlarne al GP di Monaco 2023, il 28 maggio, giorno del mio compleanno, per essere precisi. Ho capito subito che poteva succedere. Sapevo che il desiderio c'era da parte sua, c'era sempre stato. Non era possibile da parte nostra per il 2024, perché avevamo entrambi i piloti già sotto contratto, ma sentivo che i pianeti si stavano allineando. Lewis ha sempre avuto la Ferrari in mente e, per me, avere lui con Charles significava aggiungere un'altra pietra all'edificio”, le parole del team principale a AutoHebdo. Hamilton aveva recentemente rinnovato con Mercedes. Eppure l'inglese ha poi detto sì: "Se devo essere onesto, avevo accettato l’idea che non avrei mai corso per la Ferrari. Ricordo di aver riattaccato il telefono, stavo tremando. Ho pensato: 'Oh, mio Dio!'. Avevo appena firmato con Mercedes. C’era tanto da metabolizzare e le mie emozioni erano davvero forti. Dovevo fare una passeggiata, schiarirmi le idee. Ma dentro di me sentivo che era la scelta giusta." Il resto è storia. Ora l’inizio del Mondiale per vedere Hamilton ufficialmente in pista con la Ferrari.