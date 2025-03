Ferrari, cosa pensano Leclerc e Hamilton della nuova monoposto

Carlos Sainz ha occhi di brace scoppiettanti e va osservato sempre bene, anche quando dice viva la mamma. «Per la mia esperienza, so che in queste prove i top-team spesso caricano dieci-quindici chili di zavorra per nascondersi». «Per la sua esperienza» ha spiegato cosa fanno «i top team»: fai uno più uno e salta fuori la Rossa, ma vacci a capire. Si può caricare la macchina di benzina (i calcolatori ti forniscono poi i tempi precisi al netto degli artifici) e chissà se l’ha fatto Ferrari , si può abortire il giro secco e chissà se l’ha fatto McLaren; aggiungici il freddo anomalo e il vento di Sakhir ed ecco servito il rebus, non risolvibile prima del GP d’Australia della settimana prossima.

Ferrari, i pensieri di Hamilton e Leclerc

All’interno della Scuderia, poi, Leclerc e Hamilton sono divisi nei loro giudizi sulla macchina, nonostante avessero sottolineato la somiglianza dei loro stili di guida: entrambi aggressivi nell’ingresso di curva, preferiscono un leggero sovrasterzo, apertamente detestando il sottosterzo cui la SF-25 è ancora incline a centro-curva. Dire che Charles sia apparso pessimista e Lewis ottimista non è del tutto sbagliato ma è troppo generico, pertanto fuorviante. Certamente i due guardano alla SF-25 da punti di osservazione molto distanti tra loro. Leclerc è, per così dire l’esperto. Meno navigato del compagno in valore assoluto, conosce la Ferrari a menadito da tempo: la guida da sei anni, respira quell’aria da nove. È l’unico a poter offrire un raffronto con la Rossa del 2024. Vanno pertanto prese in seria considerazi

one le sue osservazioni su cosa non abbia funzionato a dovere nei test: «Abbiamo visto i numeri che ci aspettavamo (sulla base delle simulazioni, ndr), ma abbiamo avuto qualche difficoltà nella gestione del bilanciamento, quindi è su questo che ci stiamo concentrando».

Il pull-rod complica

I problemi di sistemazione dell’anteriore, cruciale per entrare veloci e precisi come bisturi nelle curve, sono fisiologici. La Ferrari ha scelto di rovesciare lo schema delle sospensioni anteriori – da push-rod come Mercedes a pull-rod come McLaren e Red Bull – e questa scelta tecnica, che non le apparteneva più da dieci anni, consente vantaggi aerodinamici ma ha un costo in termini di complicazione, per la messa a punto e anche più banalmente in ogni intervento di smontaggio/montaggio dei meccanici. Il nodo va sciolto a carattere di urgenza. Leclerc non è propriamente pessimista ma cauto, questo sì. Altro stato d’animo in Hamilton, secondo il quale «la macchina è andata molto bene in pista», «la sento rispondere bene alle mie sollecitazioni», «abbiamo fatto passi avanti in termini di assetto», «è la macchina migliore che abbia guidato negli ultimi anni», «stiamo creando un legame». Ciò nonostante il problema idraulico del cambio che lo ha costretto a chiudere i test con quaranta minuti di anticipo sul programma. Frase-chiave: «Stiamo creando un legame». Nel senso che, pur onusto di tanti Mondiali e vittorie e pole tali da evocare il tesoro di San Gennaro, Lewis là dentro è al debutto. Oggi il suo primo obiettivo è portare avanti l’adattamento, che solo una volta completato potrà vederlo in grado di dare il cento per cento. Questo processo sta scorrendo evidentemente molto bene: ciò gli dà euforia e gli fa leggere la realtà tecnica (non ancora bene come possa farlo Charles) attraverso lenti di colore rosa. Ecco la ragione della loro distonia, nonostante parlino della stessa SF-25 e abbiano comuni stili di guida. Ci hanno lavorato fino a ieri al simulatore, fornendo ai tecnici altri dati da studiare per il GP d’Australia. Oggi bagno di folla a Milano, domani la partenza per Melbourne.