Villeneuve intrappolato in bagno per mezz'ora: incredibile disavvantura a Malpensa

MILANO - Un ultimo "pit-stop" al bagno prima del volo per l'Australia è costato caro a Jacques Villeneuve, ex campione del mondo di Formula 1. Il 53enne canadese, oggi apprezzato commentatore televisivo, ha raccontato in tempo reale su Instagram, con un paio di post, la sua disavventura a Malpensa. Villeneuve è rimasto chiuso nel bagno dell'aeroporto per mezz'ora senza che lo staff dell'aeroporto milanese sia riuscito a farlo uscire: "Sono bloccato in bagno da 20 minuti e la sicurezza non riesce a farmi uscire - ha scritto l'ex pilota sui social - il water scarica ogni 30 secondi. MI sto divertendo un sacco, è davvero sorprendente. Un ottimo modo per iniziare il viaggio verso l'Australia". Il canadese ha accompagnato il post con la sua foto, davanti alla porta sbarrata del bagno.