Wolff e la battuta su Hamilton che accende la sfida con la Ferrari: "Ci ho provato per 12 anni..."

Nella settimana che porta al primo gran premio della stagione 2025 della Formula 1, in Australia nel prossimo weekend, si scaldano i motori per la corsa al titolo. Toto Wolff accende la miccia, punzecchiando Lewis Hamilton, approdato quest'anno in Ferrari dopo 12 stagioni in Mercedes. Il direttore esecutivo della scuderia tedesca ha commentato le prime immagini del campione inglese a Maranello: “All’inizio era un pensiero strano, ma poi l’ho visto in tuta rossa e nell’auto rossa - le parole di Wolff all'emittente austriaca ORF - in questi tempi così veloci, ci si abitua rapidamente. Ora vederlo in rosso è un’immagine normale per me”.