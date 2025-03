“Ferrari indietro, questo hanno detto i test”: le parole che turbano i tifosi della Rossa

ROMA - Le McLaren davanti. É l’opinione di tutti a pochi giorni dal via del Mondiale di Formula 1 2025. Le monoposto inglesi nei test pre-stagionali hanno dimostrato la stessa forza vista lo scorso anno. Forza che ha permesso di vincere il titolo costruttori. E ora ripartono in pole. Lo dice anche Toto Wolff, team principal della Mercedes. Per lui sarà un anno zero dopo aver perso Hamilton: “Dopo i test i quattro team sono parsi livellati sul giro secco, forse con un leggero vantaggio per Lando Norris. Sul passo gara invece le due McLaren sono nettamente davanti, poi Verstappen, noi e la Ferrari a inseguire”, le parole rilasciate a ORF.