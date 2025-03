GP Australia, Leclerc davanti a tutti nelle prove libere 2: Hamilton quinto

Prove libere 2, Leclerc chiude davanti a tutti

Il monegasco della Ferrari si è poi migliorato, chiudendo in testa le seconde libere. Leclerc, con il tempo di 1'16"439, ha preceduto di 124 millesimi la McLaren di Oscar Piastri e di 141 millesimi l'altra McLaren di Lando Norris. Quarto posto per Yuki Tsunoda (+0"345), poi ecco Lewis Hamilton al debutto in Ferrari. Segue Isack Hadjar (Racing Bulls) e il campione del mondo in carica, Max Verstappen, solo settimo a oltre 6 decimi. Solo 17ª l'altra Red Bull di Liam Lawson, lontane le due Mercedes di Russell e Antonelli. La sessione è stata interrotta in due occasioni, per ghiaia in pista e per l'incidente (senza conseguenze) di Oliver Bearman.