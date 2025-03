Hamilton non fa drammi: "Devo adattarmi alla Ferrari, sto imparando"

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Lewis Hamilton sulla Ferrari . Il pilota inglese, 40 anni, ha fatto il suo debutto al suo primo Gran Premio con la Rossa nelle prove libere del GP d'Australia. E mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti , Hamilton si è dovuto accontentare del 12° posto in FP1 e del 5° posto in FP2.

Hamilton: "Devo adattarmi alla Ferrari"

Ma Hamilton non fa drammi: "Sono estremamente emozionato - le sue parole dopo la sessione di venerdì -, è stato fantastico poter girare finalmente con una Ferrari in pista. La macchina onestamente era totalmente diversa rispetto a quelle che avevo provato prima su questa pista, per cui ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi durante le FP1. Nelle FP2 è andata un po’ meglio, però sto ancora imparando. Sto costruendo lentamente il nostro passo per poi poter andare più veloce. In cosa è diversa? È diversa in generale. Non sto dicendo che sia brutta, però è diversa. Devo adattare il mio stile di guida, pezzo dopo pezzo, però mi piace molto guidarla“.