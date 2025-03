Ferrari, Vasseur: “Leclerc più rilassato grazie a Hamilton”

ROMA - “Siamo in buone condizioni in entrambe le situazioni”. Parla così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport. Leclerc nelle prove libere 2 ha trovato il miglior tempo. Un risultato che non fa esaltare, ma sicuramente ben sperare. “Domani ci sarà molto più grip e la temperatura salirà. Noi dobbiamo saper prevedere questo aumento”. Si lavora per la pole, il nuovo Mondiale di Formula 1 è appena iniziato.