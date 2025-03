Gp Australia F1 orario, dove vederlo in tv, griglia di partenza e meteo

MELBOURNE (AUSTRALIA) - La grande attesa per il primo semaforo verde della stagione di Formula 1 è palpabile, ma la Ferrari rischia di non riuscire a mettersi in scia alle altre. Il week end del Gp d'Australia , infatti, sembrava essersi aperto con i migliori auspici per Leclerc ed Hamilton , che parevano in grado di tirare fuori una magnifica qualifica e che invece alla fine hanno deluso le aspettative.

McLaren da battere: la griglia di partenza

Spettacolare d'altro canto la mattinata in casa McLaren che ha sbalordito solamente chi si era perso il finale della scorsa stagione, chiudendo al primo ed al secondo posto della griglia di partenza con Norris e Piastri. Terzo posto per la Red Bull del campione in carica Verstappen, davanti a Russel. Deludenti invece le Rosse, con Leclerc che non si ripete e chiude settimo, davanti al compagno di squadra Hamilton. Entrambi dunque dalla quarta fila alle spalle di Tsunoda e Albon. Quinta fila per Gasly e Sainz, sesta con Hadjar e Alonso, settima per Stroll e Doohan, ottava per Bortoleto e il baby Antonelli, nona per Hulkenberg e Lawson, fondo schieramento con Ocon e Bearman.

Incognita meteo

Quello che sembra essere un Gran Premio già scritto, sulla falsa riga del finale della scorsa stagione, potrebbe però rivelare qualche sorpresa: incerto il meteo per la corsa, con Melbourne che presenterà una situazione di instabilità, con un'alta possibilità di pioggia, fattore che potrebbe scompaginare le carte.

Come seguire il Gp d'Australia in tv e streaming

Sarà possibile seguire il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di F1 2025, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, mentre in streaming su SkyGo e su NOW. L'appuntamento è per le 5 del mattino italiane, le 15 locali.