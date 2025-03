Gp Cina, a Shanghai la prima Gara Sprint: il calendario e le novità della Formula 1 2025

Sprint Race, date e punteggi

Definito il calendario degli appuntamenti della Sprint Race, che andranno in scena in Cina (21-23 marzo 2025), a Miami (02-04 Maggio 2025), in Belgio (25-27 Luglio 2025), negli Usa (17-19 ottobre 2025), in Brasile (07-09 Novembre 2025) e in Qatar (28-30 novembre 2025). Invariati i punti guadagnati dopo lo Sprint Race. Al primo posizionato andranno 8 punti, il secondo ne guadagnerà 7, il terzo 6, e poi a scendere fino all'ottavo che porterà a casa un punto.